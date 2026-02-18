T20I Scoreboard : PAK vs NAM

Namibia Innings: Louren Steenkamp c Usman Khan b Mohammad Nawaz 23 Jan Frylinck b Salman Mirza 9 Jan Nicol Loftie-Eaton run out (Salman Agha/Saim Ayub) 5 Gerhard Erasmus c Usman Khan b Shadab Khan 7 Alexander Volschenk st Usman Khan b Shadab Khan 20 JJ Smit c Shadab Khan b Usman Tariq 9 Zane Green c Saim Ayub b Shadab Khan 7 Ruben Trumpelmann b Usman Tariq 0 Willem Myburgh c Usman Khan b Usman Tariq 8 Bernard Scholtz b Usman Tariq 1 Jack Brassell not out 1 Extras: (LB-3, W-4) 7 Total: (All out, 17.3 Overs) 97 Fall of Wickets: 32-1, 39-2, 43-3, 49-4, 79-5, 81-6, 81-7, 95-8, 96-9, 97-10.
Bowler: Faheem Ashraf 2-0-16-0, Salman Mirza 2-0-11-1, Saim Ayub 2-0-10-0, Mohammad Nawaz 4-0-22-1, Shadab Khan 4-0-19-3, Usman Tariq 3.3-1-16-4. PTI ATK ATK