T20WC: Oman opt to field against Sri Lanka

Pallekele (Sri Lanka), Feb 12 (PTI) Oman captain Jatinder Singh won the toss and elected to field against Sri Lanka in their Group B match of the T20 World Cup here on Thursday.
Sri Lanka have replaced injured spinner Wanindu Hasaranga with Dushan Hemantha.
Teams: ====== Sri Lanka: Pathum Nissanka, Kamil Mishara, Kusal Mendis(w), Pavan Rathnayake, Kamindu Mendis, Dasun Shanaka(c), Dushan Hemantha, Dunith Wellalage, Dushmantha Chameera, Maheesh Theekshana, Matheesha Pathirana.
Oman: Aamir Kaleem, Jatinder Singh(c), Hammad Mirza, Wasim Ali, Mohammad Nadeem, Jiten Ramanandi, Vinayak Shukla(w), Sufyan Mehmood, Nadeem Khan, Shah Faisal, Jay Odedra. PTI UNG PM PM