T20WC: Pakistan vs Netherlands scoreboard

Colombo, Feb 7 (PTI) Scoreboard of the T20 World Cup opening match between Pakistan and Netherlands here on Saturday.
Netherlands Batting: Michael Levitt c Shaheen Afridi b Mohammad Nawaz 24 Max O'Dowd c Usman Khan b Salman Mirza 5 Bas de Leede c Babar Azam b Mohammad Nawaz 30 Colin Ackermann b Abrar Ahmed 20 Scott Edwards c Sahibzada Farhan b Abrar Ahmed 37 Zach Lion-Cachet c Mohammad Nawaz b Saim Ayub 9 Logan van Beek c Agha Salman b Saim Ayub 0 Aryan Dutt c Sahibzada Farhan b Salman Mirza 13 Roelof van der Merwe c Agha Salman b Shaheen Afridi 4 Kyle Klein not out 2 Paul van Meekeren c Usman Khan b Salman Mirza 0 Extras: (LB-1 W-2) 3 Total: (All out in 19.5 overs) 147 Fall of wickets: 1/28 2/31 3/65 4/105 5/127 6/128 7/129 8/139 9/147 10/147 Bowling: Shaheen Shah Afridi 3-0-28-1, Salman Mirza 3.5-0-24-3, Mohammad Nawaz 4-0-38-2, Shadab Khan 4-0-26-0, Abrar Ahmed 4-0-23-2, Saim Ayub 1-0-7-2. PTI PDS PDS PDS