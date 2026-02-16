T20WC Scoreboard: Australia vs Sri Lanka

Pallekele (Sri Lanka), Feb 16 (PTI) Scoreboard of the T20 World Cup match between Australia and Sri Lanka here on Monday.
Australia: Mitchell Marsh lbw b Hemantha 54 Travis Head c PHKD Mendis b Hemantha 56 Cameron Green st BKG Mendis b Wellalage 3 Tim David c Hemantha b PHKD Mendis 6 Josh Inglis c Wellalage b Chameera 27 Glenn Maxwell c Nissanka b Hemantha 22 Marcus Stoinis c Theekshana b Chameera 4 Cooper Connolly c Perera b Theekshana 3 Xavier Bartlett run out (BKG Mendis) 0 Nathan Ellis not out 0 Adam Zampa run out (PHKD Mendis/BKG Mendis) 1 Extras: (NB-1, W-4) 5 Total: (All out in 20 overs) 181 Fall of wickets: 1-104, 2-110, 3-116, 4-130, 5-160, 6-174, 7-177, 8-180, 9-180, 10-181 Bowling: Dushmantha Chameera 4-0-36-2, Maheesh Theekshana 4-0-37-1, Matheesha Pathirana 0.4-0-3-0, Dasun Shanaka 1.2-0-16-0, Dushan Hemantha 4-0-37-3, Dunith Wellalage 4-0-33-1, Kamindu Mendis 2-0-19-1.