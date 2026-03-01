T20WC Scoreboard : IND vs WI

Kolkata, Mar 1 (PTI) Scoreboard of the Super 8 T20 World Cup match between India and West Indies here on Sunday.

West Indies Innings: Shai Hope b Varun Chakaravarthy 32 Roston Chase c Suryakumar Yadav b Jasprit Bumrah 40 Shimron Hetmyer c Sanju Samson b Jasprit Bumrah 27 Sherfane Rutherford c Sanju Samson b Hardik Pandya 14 Rovman Powell not out 34 Jason Holder not out 37 Extras: (LB-1, W-10) 11 Total: (For 4 wkts, 20 Overs) 195 Fall of Wickets: 68-1, 102-2, 103-3, 119-4.

Bowling: Arshdeep Singh 4-0-43-0, Hardik Pandya 4-0-40-1. Axar Patel 4-0-35-0, Jasprit Bumrah 4-0-36-2, Varun Chakaravarthy 4-0-40-1.