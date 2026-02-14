T20WC Scoreboard : Ireland vs Oman

Colombo, Feb 14 (PTI) Scoreboard of the T20 World Cup match between Ireland and Oman here on Saturday.
Ireland: Tim Tector b Shakeel Ahmed 5 Ross Adair c Aamir Kaleem b Shakeel Ahmed 14 Harry Tector b Shakeel Ahmed 14 Lorcan Tucker not out 94 Curtis Campher lbw b Aamir Kaleem 12 Gareth Delany c Odedara b Shah Faisal 56 George Dockrell not out 35 Extras: (LB-1, NB-1, W-3) 5 Total: (For 5 wkts, 20 overs) 235 Fall of wkts: 1-6, 2-25, 3-45, 4-64, 5-165.
Bowling: Shakeel Ahmed 4-0-33-3, Shah Faisal 2-0-32-1, Nadeem Khan 4-0-34-0, Aamir Kaleem 4-0-29-1, Sufyan Mehmood 2-0-35-0, Jiten Ramanandi 2-0-39-0, Mohammad Nadeem 2-0-32-0. (More) PTI AM AM AM