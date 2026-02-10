T20WC Scoreboard: Pakistan vs USA

Colombo, Feb 10 (PTI) Scoreboard of the T20 World Cup match between Pakistan and USA here on Tuesday.
Pakistan: Saim Ayub c Netravalkar b van Schalkwyk 19 Sahibzada Farhan c Krishnamurthi b Harmeet Singh 73 Salman Agha c Shayan Jahangir b van Schalkwyk Babar Azam c Milind Kumar b Mohammad Mohsin 46 Mohammad Nawaz c Shayan Jahangir b Netravalkar 5 Shadab Khan c Gous b van Schalkwyk 30 Faheem Ashraf c Netravalkar b van Schalkwyk 1 Usman Khan run out (Gous/Netravalkar) 0 Shaheen Shah Afridi not out 9 Abrar Ahmed run out (Shayan Jahangir/Gous) 0 Extras: (LB-2, NB-2, W-2) 6 Total: (For 9 wickets in 20 overs) 190 Fall of wickets: 1-54,, 2-56, 3-137, 4-143, 5-177, 6-179, 7-179, 8-182, 9-190 Bowling: Saurabh Netravalkar 4-0 -40-1, Ehsan Adil 3-0-39-0, Shadley van Schalkwyk 4-0-25-4, Milind Kumar 1-0-16-0, Mohammad Mohsin 4-0-27-1, Harmeet Singh 4-0-41-1.MORE PTI SSC SSC SSC