T20WC Scoreboard: USA vs NED

T20I Scoreboard : Netherlands innings Netherlands Innings: Michael Levitt b Nosthush Kenjige 3 Max O'Dowd c Milind Kumar b Harmeet Singh 13 Bas de Leede c Monank Patel b Harmeet Singh 23 Colin Ackermann c Shubham Ranjane b Shadley van Schalkwyk 0 Scott Edwards b Harmeet Singh 20 Zach Lion-Cachet b Mohammad Mohsin 6 Roelof van der Merwe lbw b Harmeet Singh 10 Logan van Beek b Mohammad Mohsin 2 Aryan Dutt b Shadley van Schalkwyk 9 Kyle Klein not out 6 Fred Klaassen c Milind Kumar b Shadley van Schalkwyk 3 Extras: (W-8) 8 Total: (All out, 15.5 Overs) 103 Fall of Wickets: 9-1, 41-2, 45-3, 53-4, 66-5, 75-6, 84-7, 86-8, 96-9, 103-10.
Bowler: Ali Khan 2-0-18-0, Nosthush Kenjige 3-0-20-1, Harmeet Singh 4-0-21-4, Shadley van Schalkwyk 2.5-0-21-3, Mohammad Mohsin 3-0-19-2, Shubham Ranjane 1-0-4-0. PTI ATK ATK