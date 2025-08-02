Toor wins shot put event in Indian GP, all set for Senior National Championships

Ludhiana, Aug 2 (PTI) Two-time Asian Games gold-medallist shot-putter Tajinderpal Singh Toor on Saturday clinched the top position in the third leg of the Indian Grand Prix here and looks set for an exciting Inter-State Senior National Championships in Chennai later this month.

The 30-year-old hurled the iron ball to a distance of 18.93 metres at Guru Nanak Stadium to be in prime position for the Chennai meet from August 20-24, which will be the last qualification event for the Tokyo World Athletics Championships in September.

Hangzhou Asian Asian Games medallist from Tamil Nadu, Vithya Ramraj won the women's 400m hurdles title, while Maharashtra's Sarvesh Anil Kushare was a comfortable winner in men's high jump.

Promising javelin thrower from Rajasthan, Yashvir Singh won the first place with an effort of 77.79m.

Results: Men: 100m: Harjit Singh (Air Force) 10.50 seconds, Arun Kumar C (Tamil Nadu) 10.65 seconds, Varun Oori (Tamil Nadu) 10.69 seconds.

200m: Jishnu Prasad PK (BSF) 21.48 seconds, Ankur (Haryana) 21.56 seconds, Sandeep Singh (Himachal Pradesh) 21.61 seconds.

5,000m: Onkar Rajendra (Army) 14:32.36 seconds, Praveen Kumar (Haryana) 14:35.98 seconds, Raj Tiwari (Maharashtra) 14:37.50 seconds.

400m hurdles: Aswin Krishnan L (Tamil Nadu) 50.98 seconds, Subhas Das (JSW) 51.59 seconds, Tejpartap Singh (Punjab) 51.99 seconds.

3000m steeplechase: Benjamin Babu (Kerala) 9:47.59 seconds, Manoj Kumar (Kerala) 9:48.18 seconds, Anupam (Uttar Pradesh) 9:58.22 seconds.

Discus throw: Kirpal Singh (ONGC) 53.62m, Rahul Singh (Uttar Pradesh) 50.04m, Ritik (NCOE Patiala) 49.40m.

Hammer throw: Shantanu Uchale (Maharashtra) 62.76m, Gurdev Singh (NCOE Patiala) 58.26m, Arvind Singh (Punjab) 57.87m.

Shot put: Tajinderpal Singh Toor (Punjab) 18.93m, Iqbal Singh Chahal (Punjab) 17.46m, Sahib Singh (Delhi) 17.25m.

Javelin throw: Yashvir Singh (Rajasthan) 77.79m, Manjinder Singh (NCOE Patiala) 71.01m, Gaurav Patel (Reliance) 70.36m.

Triple jump: Jay Shah (Maharashtra) 15.67m, Narpinder Singh (NCOE Patiala) 15.59m, Omkar Shidruk (NCOE Bengaluru) 15.40m.

High jump: Sarvesh Anil Kushare (Maharashtra) 2.23m, Ram Naresh (Army) 1.95m, Arnav Tyagi (Army) 1.90m.

Long jump: Mohd Atta Sazid (Haryana) 7.79m, S Lokesh (Karnataka) 7.68m, Swaminathan R (Railway Sports) 7.65m.

Women: 100m: Jilna MV (All India Police) 11.70 seconds, Sakshi Champalal (Reliance) 11.84 seconds, Simrandeep Kaur (Punjab) 11.90 seconds.

400m: Anankha BA (JSW) 53.40 seconds, Sonia Baishya (Reliance) 54.36 seconds, Veerpal Kaur (Police) 55.09 seconds.

800m: Amandeep Kaur (Punjab) 2:09.31 seconds, Anju (Haryana) 2:10.45 seconds, Gowthami J (All India Police) 2:10.85 seconds.

100m hurdles: Nithya Ramraj (Tamil Nadu) 13.29 seconds, Sonu Kumari (Haryana) 14.77 seconds, Anjaly Thomas (BSF) 14.86 seconds.

400m hurdles: Race A: Anaswara K (Kerala) 1:04.38 seconds, Preeti (Delhi) 1:04.58, Riya Soyal (Madhya Pradesh) 1:05.31 seconds. Race B: Vithya Ramraj (Tamil Nadu) 1:01.01 seconds, Moumi Jana (NCOE Patiala) 1:02.85 seconds, Aleena Varghese (BSF) 1:04.02 seconds.

Discus throw: Anisha (Haryana) 49.38m, Sanya Yadav (Haryana) 48.92m, Anusha Yadav (Delhi) 48.41m.

Shot put: Shiksha (NCOE Patiala) 15.27m, Tamanna (Haryana) 14.04m, Jashandeep Kaur (Punjab) 13.40m.

Hammer throw: Tanya Chaudhary (Uttar Pradesh) 60.34m, Manpreet Kaur (Punjab) 59.36m, Varsha Kanpure (Maharashtra) 50.76m.

Long jump: Sherin A (Tamil Nadu) 6.12m, Sandra Babu (JSW) 6.01m, Pariksha (Haryana) 5.93m.

High jump: Jonika Pahal (Haryana) 1.75m, Rubina Yadav (Railway Sports) 1.71M, Rimpal Kaur (Punjab) 1.68m. PTI AM AM DDV