U19 World Cup: Bangladesh opt to field against India

Bulawayo (Zimbabwe), Jan 17 (PTI) Bangladesh won the toss and opted to field against India in their U-19 World Cup match here on Saturday.
India are playing an unchanged side while Bangladesh are featuring in their first game of the tournament.
Teams (from): India U19: Ayush Mhatre (c), Vaibhav Suryavanshi, Vedant Trivedi, Vihaan Malhotra, Abhigyan Kundu (w), Kanishk Chouhan, Harvansh Pangalia, RS Ambrish, Henil Patel, Deepesh Devendran, Khilan Patel.
Bangladesh U19: MD Rifat Beg, Zawad Abrar, Md Azizul Hakim Tamim (c), Kalam Siddiki Aleen, Md Rizan Hossan, Md Farid Hasan Faysal (w), Md Samiun Basir Ratul, Sheikh Paevez Jibon, Al Fahad, Saad Islam Razin, Iqbal Hossain Emon. PTI AH UNG