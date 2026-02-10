UAE opt to bat against New Zealand

Chennai, Feb 18 (PTI) UAE skipper Muhammad Waseem won the toss and opted to bat against New Zealand in their T20 World Cup match here on Tuesday.
Both teams are unchanged.
Teams: United Arab Emirates: Aryansh Sharma (w), Muhammad Waseem (c), Alishan Sharafu, Mayank Kumar, Sohaib Khan, Harshit Kaushik, Muhammad Arfan, Dhruv Parashar, Haider Ali, Junaid Siddique, Muhammad Rohid Khan.
New Zealand: Tim Seifert (w), Finn Allen, Rachin Ravindra, Glenn Phillips, Mark Chapman, Daryl Mitchell, Mitchell Santner (c), James Neesham, Matt Henry, Lockie Ferguson, Jacob Duffy. PTI AH BS BS