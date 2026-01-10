UP Warriorz win toss, opt to bowl against Gujarat Giants

Navi Mumbai, Jan 10 (PTI) UP Warriorz captain Meg Lanning won the toss and elected to bowl against Gujarat Giants in their Women's Premier League match here on Saturday.
The Teams: Gujarat Giants: Ashleigh Gardner (capt), Beth Mooney (wk), Sophie Devine, Georgia Wareham, Anushka Sharma, Kanika Ahuja, Bharti Fulmali, Kashvee Gautam, Tanuja Kanwar, Rajeshwari Gayakwad, Renuka Singh.
UP Warriorz: Meg Lanning (capt), Shikha Pandey, Deandra Dottin, Sophie Ecclestone, Deepti Sharma, Kiran Navgire, Harleen Deol, Asha Sobhana, Shweta Sehrawat (wk), Phoebe Litchfield, Kranti Gaud. PTI PDS PDS ATK