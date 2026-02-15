Sports

USA opt to bat against Namibia

Chennai, Feb 15 (PTI) United States of America skipper Monank Patel won the toss and elected to bat first against Namibia in their T20 World Cup Group A fixture here on Sunday.

For USA, Saurabh Netravalkar returns to the playing Xi, replacing Nosthush Kenjige.

Namibia have made a couple of changes with Malan Kruger and Ben Shikongo making way for Dylan Leicher and Willem Myburgh.

Teams: United States of America: Monank Patel(w/c), Shayan Jahangir, Saiteja Mukkamalla, Sanjay Krishnamurthi, Shubham Ranjane, Milind Kumar, Harmeet Singh, Mohammad Mohsin, Shadley van Schalkwyk, Ehsan Adil, Saurabh Netravalkar.

Namibia: Jan Frylinck, Louren Steenkamp, Jan Nicol Loftie-Eaton, Gerhard Erasmus(c), JJ Smit, Zane Green(w), Dylan Leicher, Ruben Trumpelmann, Willem Myburgh, Bernard Scholtz, Max Heingo. PTI APA AH AH