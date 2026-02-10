USA win toss, opt to field against Pakistan

Colombo, Feb 10 (PTI) The USA skipper Monank Patel won the toss and elected to field in a T20 World Cup Group A match against Pakistan here on Tuesday.
"It looks like a good batting track and consistent breeze. Once we know the target it will be easier to chase down," said Patel at the toss.
Pakistan had beaten the Netherlands in their first match, but the USA went down against India at Mumbai.
Teams: Pakistan: Saim Ayub, Sahibzada Farhan, Salman Agha(c), Babar Azam, Usman Khan(w), Shadab Khan, Mohammad Nawaz, Faheem Ashraf, Shaheen Afridi, Usman Tariq, Abrar Ahmed.
USA: Andries Gous(w), Shayan Jahangir, Monank Patel(c), Milind Kumar, Sanjay Krishnamurthi, Shubham Ranjane, Harmeet Singh, Mohammad Mohsin, Shadley van Schalkwyk, Ehsan Adil, Saurabh Netravalkar. PTI UNG SSC SSC