Varshney scores second successive win in All India Chess Masters

Mumbai, Aug 17 (PTI) International Master Aryan Varshney beat Sunil Vaidya for his second consecutive win in the All India Chess Masters, the second season of the Mumbai FIDE Classical Tournament here on Sunday.
Darsh Shetty got the better of Deepak Raina for his second win on the trot while Pasbola Samvid defeated Mohsin Yunus Shaikh to maintain his winning run as well.
Om Gada beat Shubh Patel while AFM (arena FIDE master) Prashant Chogle defeated Anil Suchit.
Results top-10 round 2: IM Aaryan Varshney 2 beat Sunil Vaidya 1; ACM Arvind Iyer 2 beat Azad Marazban Irani 1; Deepak Raina 1 lost to Darsh Shetty 2; Kabnurakar Rushikesh 1.5 drew with AFM Idhant Vishal Parmar 1.5; Shubh Patel 1 lost to Om Gada 2; AFM Sahil Prashant Chogle 2 beat Anil Suchit 1; Mohsin Yunus 1 lost to Pasbola Samvid 2; Apurv Desmukh 2 beat Mayan S Jha 1; Manya Balani 2 beat Mayuresh Parkar, 1; AIM Jaiveer Patil 1.5 drew with Kabir Chouksi 1.5. PTI DDV AT AT