Varun Chakravarthy to lead Tamil Nadu in Syed Mushtaq Ali Trophy

Chennai, Nov 13 (PTI) India spinner Varun Chakravarthy was on Thursday named the captain of Tamil Nadu for this seasons' Syed Mushtaq Ali Trophy, beginning across the country from November 26.
Chakravarthy played a handy role in India's 2-1 away T20 International series win over Australia recently, taking 5 wickets across three completed matches.
India batter Narayan Jagadeesan will be Chakravarthy’s deputy for the country’s premier T20 tournament.
Left-arm spinner R Sai Kishore and promising Andre Siddarth are also part of the squad. India left-arm seamer T Natarajan too has been included in the squad.
Tamil Nadu, who is having modest run in this season's Ranji Trophy, is placed in Elite Group D alongside Rajasthan, Delhi, Uttarakhand, Karnataka, Tripura, Jharkhand and Saurashtra.
They will open the campaign with a match against Rajasthan in Ahmedabad.
Tamil Nadu squad: Varun Chakravarthy (captain), Narayan Jagadeesan (vice-captain, wicketkeeper), Tushar Raheja (wicketkeeper), VP Amit Sathvik, Shahrukh Khan, Andre Siddarth, Pradosh Ranjan Paul, Shivam Singh, R Sai Kishore, M Siddarth, T Natarajan, Gurjapneet Singh, A Esakkimuthu, R Sonu Yadav, R Silambarasan, S Rithik Easwaran (wicketkeeper). PTI UNG APA APA APA