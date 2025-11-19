Velavan Senthilkumar beats sixth seed Bernat Jaume

Indore, Nov 19 (PTI) The reigning men's national champion Velavan Senthilkumar beat Spanish sixth seed and world No. 33 Bernat Jaume 11-8, 12-10, 11-4 in the pre-quarterfinals of the Daly College SRFI Indian Open squash, a PSA Bronze event, here on Wednesday.
In the women's section, top seed Anahat Singh, veteran Joshna Chinappa and Tanvi Khanna booked quarterfinal berths.
Results (involving Indians) — round of 16: Men: 1-Youssef Soliman (Egy) bt Veer Chotrani 11-9, 9-11, 11-3, 11-6; 4-Sebastien Bonmalais (Fra) bt Suraj Kumar Chand 10-12, 11-4, 11-1, 11-7; Yannick Wilhelmi (Sui) bt 5-Abhay Singh 11-3, 11-3, 11-7; Velavan Senthilkumar bt 6-Bernat Jaume (Esp) 11-8, 12-10, 11-4.
Women: Joshna Chinappa bt 4-Lauren Baltayan (Fra) 6-11, 11-6, 11-7, 11-2; 5-Nga Ching Cheng (HK) bt Rathika Suthanthira Seelan 11-3, 11-4, 9-11, 11-5; 3-Hannah Craig (Irl) bt Anika Dubey 11-4, 11-1, 8-11, 11-8; 6-Tanvi Khanna bt Unnati Tripathi 11-1, 11-8, 11-4; 1-Anahat Singh bt Pooja Arthi Raghu 11-2, 11-3, 11-2. PTI AH AH DDV