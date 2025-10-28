Vidarbha bring in Lalit Yadav, Satyam Bhoyar for Ranji clash against Tamil Nadu

Nagpur, Oct 28 (PTI) Defending champions Vidarbha on Tuesday replaced an injured Aditya Thakare with Lalit Yadav while adding Satyam Bhoyar in their 17-member squad to take on Tamil Nadu in the Ranji Trophy.

Vidarbha, who are atop the Elite Group A points table with one draw and win each in two matches so far, will take on Tamil Nadu in an away game at Coimbatore from November 1.

In their opening match, Vidarbha had defeated Nagaland by an innings and 179 runs but played out a draw against Jharkhand in a high scoring contest which ended in a draw here.

Squad: Akshay Wadkar (c&wk), Atharva Taide, Yash Rathod (vc), Aman Mokhade, Parth Rekhade, Nachiket Bhute, Darshan Nalkande, Praful Hinge, Akshay Karnewar, Yash Kadam, Shubham Kapse, Shivam Deshmukh (wk), Ganesh Bhosle, Satyam Bhoiyar, Lalit Yadav, Dhruv Shorey, R Samarth. PTI DDV BS BS