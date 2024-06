Women's ODI scoreboard: Ind vs SA

Bengaluru, Jun 23 (PTI) Scoreboard of the third Women's ODI between India and South Africa here on Sunday.

South Africa Women: Laura Wolvaardt c and b Arundhati Reddy 61 Tazmin Brits run out 38 Marizanne Kapp c and b Shreyanka Patil 7 Anneke Bosch c and b Arundhati Reddy 5 Sune Luus b Pooja Vastrakar 13 Nadine de Klerk b Deepti Sharma 26 Nondumiso Shangase run out 16 Mieke de Ridder not out 26 Nonkululeko Mlaba b Deepti Sharma 0 Tumi Sekhukhune not out 6 Extras: (b-6, lb-1, w-10) 17 Total: 215/8 in 50 overs Fall of wickets: 102-1, 104-2, 114-3, 120-4, 143-5, 174-6, 178-7, 178-8 Bowling: Shreyanka Patil 10-0-35-1, Arundhati Reddy 10-0-36-2, Pooja Vastrakar 9-0-54-1, Deepti Sharma 10-0-27-2, Radha Yadav 10-0-46-0, Smriti Mandhana 1-0-10-0.