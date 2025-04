Women's ODI Tri-Series: India vs Sri Lanka Scoreboard

Colombo, Apr 27 (PTI) Scoreboard of the rain-curtailed Women's ODI Tri-Series match between India and Sri Lanka here on Sunday.

Sri Lanka Women: Hasini Perera lbw b Rana 30 Chamari Athapaththu c Ghosh b Reddy 7 Harshitha Samarawickrama run out 14 Hansima Karunaratne c & b Rana 4 Kavisha Dilhari c Reddy b Shree Charani 25 Nilakshika Silva c & b Rana 10 Anushka Sanjeewani st Ghosh b Sharma 22 Piumi Badalge c Pratika Rawal b Shree Charani 2 Achini Kulasuriya c Rodrigues b Sharma 17 Malki Madara run out 2 Inoka Ranaweera not out 0 Extras: (B-12, W-2) 14 Total: (All out, 38.1 overs) 147 Fall of wkts: 1-23, 2-54, 3-67, 4-69, 5-93, 6-106, 7-112, 8-144, 9-147.

Bowling: Kashvee Gautam 8-0-28-0, Arundhati Reddy 8-0-26-1, Deepti Sharma 5.1-0-22-2, Sneh Rana 8-0-31-3, Shree Charani 8-0-26-2, Pratika Rawal 1-0-2-0.

India Women: Pratika Rawal not out 50 Smriti Mandhana c & b Ranaweera 43 Harleen Deol not out 48 Extras: (NB-1, W-7) 8 Total: (For 1 wkt, 29.4 overs) 149 Fall of wkts: 1-54.

Bowling: Malki Madara 6-0-31-0, Achini Kulasuriya 3-0-12-0, Kavisha Dilhari 6-0-41-0, Inoka Ranaweera 7.4-2-32-1, Chamari Athapaththu 4-0-22-0, Piumi Badalge 3-0-11-0.