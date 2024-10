Women's T20 WC Scoreboard: IND vs SL

Dubai, Oct 9 (PTI) Scoreboard of India and Sri Lanka Group A match in the Women's T20 World Cup here on Wednesday.

India: Shafali Verma c Gunaratne b Athapaththu 43 Smriti Mandhana run out 50 Harmanpreet Kaur not out 52 Jemimah Rodrigues c Prabodhani b Kanchana 16 Richa Ghosh not out 16 Extras (NB-1, W-4) 5 Total (For Three Wickets in 20 overs) 172 Fall of Wickets: 1-98, 2-98, 3-128 Bowling: Inoshi Priyadharshani 2-0-11-0, Sugandika Kumari 3-0-29-0, Udeshika Prabodhani 3-0-32-0, Kavisha Dilhari 2-0-11-0, Inoka Ranaweera 3-0-26-0, Chamari Athapaththu 4-0-34-1, Ama Kanchana 3-0-29-1