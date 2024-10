Women's T20 World Cup Scoreboard: India vs Pakistan

Dubai, Oct 6 (PTI) Scoreboard of the women's T20 World Cup match between India and Pakistan here on Sunday.

Pakistan: Muneeba Ali st Ghosh b Patil 17 Gull Feroza b Renuka Singh 0 Sidra Amin b Sharma 8 Omaima Sohail c Shafali Verma b Reddy 3 Nida Dar b Reddy 28 Aliya Riaz lbw b Reddy 4 Fatima Sana c Ghosh b Sobhana 13 Tuba Hassan c Shafali Verma b Patil 0 Syeda Aroob Shah not out 14 Nashra Sandhu not out 6 Extras: (B-2, LB-1, W-9) 12 Total (For 8 wkts, 20 overs) 105 Fall of wkts: 1-1, 2-25, 3-33, 4-41, 5-52, 6-70, 7-71, 8-99.

Bowling: Renuka Singh 4-0-23-1, Deepti Sharma 4-0-24-1, Arundhati Reddy 4-0-19-3, Shreyanka Patil 4-1-12-2, Asha Sobhana 4-0-24-1. (MORE) PTI AM AM AM