Women's U19 T20 World Cup: India vs Sri Lanka

Kuala Lumpur, Jan 23 (PTI) Scoreboard of the Women's T20 U19 World Cup match between India and Sri Lanka here on Thursday.

India Women U19 SR Gongadi Trisha c Sanjana Kavindi b Manudi Nanayakkara 49 G Kamalini c Chamodi Praboda b Pramudi Methsara 5 Sanika Chalke c and b Pramudi Methsara 0 Niki Prasad c and b Aseni Thalagune 11 Bhavika Ahire c Aseni Thalagune b Limansa Thilakarathna 7 Mithila Vinod c Manudi Nanayakkara b Aseni Thalagune 16 Aayushi Shukla c Shashini Gimhani b Limansa Thilakarathna 5 Joshitha V J c Sanjana Kavindi b Rashmika Sewwandi 14 Shabnam Shakil not out 2 Parunika Sisodia st Sumudu Nisansala b Chamodi Praboda 1 Vaishnavi Sharma not out 1 Extras: (lb-1, w-6) 7 Total: 118/9 in 20 overs Fall of wickets: 17-1, 17-2, 48-3, 78-4, 78-5, 88-6, 102-7, 114-8, 117-9 Bowling: Rashmika Sewwandi 3-0-17-1, Chamodi Praboda 3-0-23-1, Pramudi Methsara 3-1-10-2, Shashini Gimhani 3-0-25-0, Limansa Thilakarathna 4-0-14-2, Aseni Thalagune 3-0-24-2, Manudi Nanayakkara 1-0-4-1 Sri Lanka Women U19 SR Sanjana Kavindi b Joshitha V J 5 Sumudu Nisansala c Joshitha V J b Shabnam Shakil 0 Dahami Sanethma c Sanika Chalke b Shabnam Shakil 2 Hiruni Hansika lbw b Joshitha V J 2 Manudi Nanayakkara run out 2 Rashmika Sewwandi c Mithila Vinod b Parunika Sisodia15 Limansa Thilakarathna b Parunika Sisodia 6 Shashini Gimhani lbw b Aayushi Shukla 3 Aseni Thalagune b Vaishnavi Sharma 9 Pramudi Methsara not out 7 Chamodi Praboda not out 2 Extras: (w-5) 5 Total: 58/9 in 20 overs Fall of wickets: 1-1, 5-2, 9-3, 9-4, 12-5, 33-6, 36-7, 39-8, 49-9 Bowling: Shabnam Md Shakil 4-1-9-2, Joshitha V J 3-0-17-2, Aayushi Shukla 4-0-13-1, Parunika Sisodia 4-0-7-2, Vaishnavi Sharma 4-1-31-0, Mithila Vinod 1-0-9-0. PTI AH AH