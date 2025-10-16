Women's WC Scoreboard: Australia vs Bangladesh

Visakhapatnam, Oct 16 (PTI) Scoreboard of the Women's World Cup match between Australia and Bangladesh here on Thursday.

Bangladesh: Fargana Hoque c Mooney b Schutt 8 Rubya Haider c McGrath b Gardner 44 Sharmin Akhter c Sutherland b Gardner 19 Nigar Sultana (c) st Healy b King 12 Sobhana Mostary not out 66 Shorna Akter c Mooney b King 7 Ritu Moni c McGrath b Wareham 2 Fahima Khatun c Mooney b Sutherland 4 Rabeya Khan c Gardner b Wareham 6 Nishita Akter Nishi lbw b Sutherland 1 Fariha Trisna not out 1 Extras: (B-4, LB-2, W-22) 28 Total: (For 9 wickets in 50 overs) 198 Fall of wickets: 1/32 2/73 3/84 4/104 5/127 6/131 7/153 8/162 9/165 Bowling: Megan Schutt 5-1-11-1, Darcie Brown 9-0-52-0, Ashleigh Gardner 9-0-48-2, Annabel Sutherland 10-1-41-2, Alana King 10-4-18-2, Georgia Wareham 7-1-22-2.