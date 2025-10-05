Women''s WC Scoreboard: IND vs PAK

Pakistan Innings: Muneeba Ali run out (Deepti Sharma) 2 Sadaf Shamas c & b Kranti Gaud 6 Sidra Amin c Harmanpreet Kaur b Sneh Rana 81 Aliya Riaz c Deepti Sharma b Kranti Gaud 2 Natalia Pervaiz c (sub) Radha Yadav b Kranti Gaud 33 Fatima Sana c Smriti Mandhana b Deepti Sharma 2 Sidra Nawaz c & b Sneh Rana 14 Rameen Shamim b Deepti Sharma 0 Diana Baig run out (Harmanpreet Kaur) 9 Nashra Sandhu not out 2 Sadia Iqbal c Smriti Mandhana b Deepti Sharma 0 Extras: (LB-1, W-7) 8 Total: (All out, 43 Overs) 159 Fall of Wickets: 6-1, 20-2, 26-3, 95-4, 102-5, 143-6, 146-7, 150-8, 158-9, 159-10.
Bowler: Renuka Singh Thakur 10-1-29-0, Kranti Gaud 10-3-20-3, Sneh Rana 8-0-38-2, Shree Charani 6-1-26-0, Deepti Sharma 9-0-45-3. PTI ATK ATK