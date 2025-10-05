Women's WC Scoreboard: India vs Pakistan

Colombo, Oct 5 (PTI) Scoreboard of the Women's World Cup match between India and Pakistan here on Sunday.
India Women: Pratika Rawal b Sadia Iqbal 31 Smriti Mandhana lbw b Fatima Sana 23 Harleen Deol c Nashra Sandhu b Rameen Shamim 46 Harmanpreet Kaur c Sidra Nawaz b Diana Baig 19 Jemimah Rodrigues lbw Nashra Sandhu 32 Deepti Sharma c Sidra Nawaz b Diana Baig 25 Sneh Rana c Aliya Riaz b Fatima Sana 20 Richa Ghosh not out 35 Shree Charani c Natalia Pervaiz b Sadia Iqbal 1 Kranti Goud c Aliya Riaz b Diana Baig 8 Renuka Singh c Sidra Nawaz b Diana Baig 0 Extras: (b-1, lb-1, nb-1, w-4) 7 Total: (All out in 50 overs) 247 Fall of Wickets: 1-48, 2-67, 3-106, 4-151, 5-159, 6-201, 7-203, 8-226, 9-247.
Bowling: Sadia Iqbal 10-0-47-2, Diana Baig 10-1-69-4, Fatima Sana 10-2-38-2, Rameen Shamim 10-0-39-1, Nashra Sandhu 10-0-52-1. (MORE) PTI TAP