Women's WC Scoreboard: Pakistan vs England

Colombo, Oct 15 (PTI) Scoreboard of the Women's World Cup match between Pakistan and England here on Wednesday.
England: (Match reduced to 31-overs-a-side) Amy Jones b Fatima Sana 8 Tammy Beaumont b Diana Baig 4 Heather Knight lbw b Fatima Sana 18 Nat Sciver-Brunt b Fatima Sana 4 Sophia Dunkley lbw b Sadia Iqbal 11 Emma Lamb b Sadia Iqbal 4 Alice Capsey lbw b Rameen Shamim 16 Charlie Dean c Omaima Sohail b Fatima Sana 33 Em Arlott run out 18 Sarah Glenn not out 3 Linsey Smith not out 4 Extras: (B-4, LB-1, NB-1, W-4) 10 Total: (For 9 wkts, 31 overs) 133 Fall of wkts: 1-13, 2-22, 3-38, 4-39, 5-54, 6-57, 7-78, 8-125, 9-126.
Bowling: Fatima Sana 6-1-27-4, Diana Baig 3-0-25-1, Sadia Iqbal 6-2-16-2, Nashra Sandhu 7-2-12-0, Rameen Shamim 6-1-22-1, Omaima Sohail 3-0-26-0.