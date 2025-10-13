Women's WC Scoreboard: South Africa vs Bangladesh

Visakhapatnam, Oct 13 (PTI) Scoreboard of the Women's ODI World Cup match between South Africa and Bangladesh here on Monday.
Bangladesh Women: Fargana Hoque lbw b Mlaba 30 Rubya Haider c de Klerk b Tryon 25 Sharmin Akhter run out (Bosch/Jafta) 50 Nigar Sultana c Wolvaardt b Mlaba 32 Shorna Akter not out 51 Sobhana Mostary run out (Sekhukhune) 9 Rabeya Khan b de Klerk 0 Ritu Moni not out 19 Extras: (LB-4, W-12) 16 Total: (For 6 wickets in 50 overs) 232 Fall of wickets: 1-53, 2-73, 3-150, 4-164, 5-195, 6-195 Bowling: Marizanne Kapp 6-0-27-0, Masabata Klaas 6-0-22-0, Nadine de Klerk 9-0-39-1, Chloe Tryon 10-0-41-1, Tumi Sekhukhune 9-0-57-0, Nonkululeko Mlaba 10-0 -42-2. MORE PTI SSC SSC SSC