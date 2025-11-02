Women’s World Cup Final Scoreboard : IND vs SA

Navi Mumbai, Nov 2 (PTI) Scoreboard of the Women's World Cup final between India and South Africa here on Sunday.
India Innings: Smriti Mandhana c Sinalo Jafta b Chloe Tryon 45 Shafali Verma c Sune Luus b Ayabonga Khaka 87 Jemimah Rodrigues c Laura Wolvaardt b Ayabonga Khaka 24 Harmanpreet Kaur b Nonkululeko Mlaba 20 Deepti Sharma run out (Chloe Tryon/Sinalo Jafta) 58 Amanjot Kaur c & b Nadine de Klerk 12 Richa Ghosh c Annerie Dercksen b Ayabonga Khaka 34 Extras: (LB-2, W-12, NB-1) 15 Total: (For 7 wkts, 50 Overs) 298 Fall of Wickets: 104, 166-2, 171-3, 223-4, 245-5, 292-6, 298-7 Bowler: Marizanne Kapp10-1-59-0, Ayabonga Khaka 9-0-58-3, Nonkululeko Mlaba 10-0-47-1, Nadine de Klerk 9-0-52-1, Sune Luus 5-0-34-0, Chloe Tryon 7-0-46-1.