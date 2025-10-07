Women's World Cup Scoreboard: ENG vs BANGLA

England Women: Tammy Beaumont lbw b Marufa Akter 13 Amy Jones lbw b Marufa Akter 1 Heather Knight not out 79 Nat Sciver-Brunt c sub (Fargana Hoque) b Fahima Khatun 32 Sophia Dunkley lbw b Fahima Khatun 0 Emma Lamb c Nahida Akter b Fahima Khatun 1 Alice Capsey lbw b Sanjida Akter Meghla 20 Charlie Dean not out 27 Extras: (LB-1, W-8) 9 Total: (For 6 wickets in 46.1 overs) 182 Fall of wickets: 1-6, 2-29, 3-69, 4-69, 5-78, 6-103 Bowling: Marufa Akter 5-0-28-2, Nahida Akter 8-1-34-0, Sanjida Akter Meghla 7-0-24-1, Rabeya Khan 7-1-39-0, Fahima Khatun 10-2-16-3, Shorna Akter 7-0-33-0, Ritu Moni 2-1-3-0, Sobhana Mostary 0.1-0-4-0. PTI SSC SSC SSC