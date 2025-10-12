Australia: Alyssa Healy c Rana b Shree Charani 142 Phoebe Litchfield c Rana b Shree Charani 40 Ellyse Perry not out 47 Beth Mooney c Rodrigues b Sharma 4 Annabel Sutherland b Shree Charani 0 Ashleigh Gardner b Amanjot Kaur 45 Tahlia McGrath lbw b Sharma 12 Sophie Molineux lbw b Amanjot Kaur 18 Kim Garth not out 14 Extras: (LB-2, W-7) 9 Total: (7 wickets, 49 overs) 331 Fall of wickets: 1-85, 2-168, 3-170, 4-265, 5-279, 6-299, 7-303 Bowling: Amanjot Kaur 9-0-68-2, Kranti Gaud 9-1-73-0, Sneh Rana 10-0-85-0, Shree Charani 10-1-41-3, Deepti Sharma 10-0-52-2, Harmanpreet Kaur 1-0-10-0. PTI TAP
Women's World Cup Scoreboard: Ind Vs Aus
