Women's World Cup Scoreboard : India vs Bangladesh

Navi Mumbai, Oct 26 (PTI) Scoreboard of the ICC Women's World Cup match between India and Bangladesh here on Sunday.

Bangladesh: (Match reduced to 27-overs-a-side) Sumaiya Akter c Shree Charani b Renuka Singh 2 Rubya Haider c Deol b Sharma 13 Sharmin Akhter c sub b Shree Charani 36 Nigar Sultana run out 9 Sobhana Mostary c Deol b Yadav 26 Shorna Akter b AB Kaur 2 Nahida Akter b Yadav 3 Rabeya Khan b Yadav 3 Ritu Moni c Rodrigues b Shree Charani 11 Nishita Akter Nishi not out 4 Marufa Akter not out 2 Extras: (LB-1, W-7) 8 Total: (For 9 wkts, 27 overs) 119 Fall of wkts: 1-3, 2-34, 3-53, 4-91, 5-94, 6-99, 7-101, 8-105, 9-117.

Bowling: Renuka Singh 5-0-23-1, Deepti Sharma 5-2-24-1, Amanjot Kaur 5-0-18-1, Shree Charani 6-0-23-2, Radha Yadav 6-0-30-3. (More) PTI AM AM AM