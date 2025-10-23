New Zealand Women: Suzie Bates c Pratika Rawal b Gaud 1 Georgia Plimmer b Renuka Singh 30 Amelia Kerr c Mandhana b Rana 45 Sophie Devine b Renuka Singh 6 Brooke Halliday c Rana b Shree Charani 81 Maddy Green c Gaud b Pratika Rawal 18 Isabella Gaze not out 65 Jess Kerr c Mandhana b Gaud 18 Rosemary Mair c Mandhana b Sharma 1 Extras: (lb-4, w-2) 6 Total: 271/8 in 44 overs Fall of wickets: 1-1, 2-51, 3-59, 4-115, 5-154, 6-226, 7-266, 8-271 Bowling: Renuka Singh 6-0-25-2, Kranti Gaud 9-0-48-2, Sneh Rana 8-0-60-1, Shree Charani 9-0-58-1, Deepti Sharma 8-0-57-1, Pratika Rawal 4-0-19-1. PTI AH AH
Women's World Cup Scoreboard: India vs New Zealand
