Women’s World Cup scoreboard: India vs South Africa

Visakhapatnam, Oct 9 (PTI) Scoreboard of the Women’s World Cup match between India and South Africa here on Thursday.
India’s innings: Pratika Rawal c Brits b Sekhukhune 37 Smriti Mandhana c Luus b Mlaba 23 Harleen Deol b Mlaba 13 Harmanpreet Kaur c Kapp b Tryon Jemimah Rodrigues lbw b Tryon 0 Deepti Sharma c Jafta b Kapp 4 Amanjot Kaur c Luus b Tryon 13 Richa Ghosh c Tryon b de Klerk 94 Sneh Rana c Wolvaardt b Kapp 33 Kranti Gaud not out 0 Shree Charani c Wolvaardt b de Klerk 0 Extras: 25 (nb-1, w-24) Total: 251 in 49.5 overs Fall of wickets: 1-55, 2-83, 3-91, 4-92, 5-100, 6-102, 7-153, 8-241, 9-251, 10-251 Bowling: Marizanne Kapp 9-0-45-2, Ayabonga Khaka 7-0-47-0, Nadine de Klerk 6.5-0-52-2, Nonkululeko Mlaba 10-0-46-2, Tumi Sekhukhune 7-0-29-1, Chloe Tryon 10-0-32-3. PTI MORE DDV