Women’s World Cup Scoreboard : SA vs AUS

Indore, Oct 25 (PTI) Scoreboard of the ICC Women's World Cup match between South Africa and Australia here on Saturday.
South Africa Innings: Laura Wolvaardt c Alana King b Megan Schutt 31 Tazmin Brits lbw b Kim Garth 6 Sune Luus c Annabel Sutherland b Alana King 6 Annerie Dercksen b Alana King 5 Marizanne Kapp c Kim Garth b Alana King 0 Sinalo Jafta b Alana King 29 Chloe Tryon c Ashleigh Gardner b Alana King 0 Nadine de Klerk b Alana King 14 Masabata Klaas b Alana King 4 Ayabonga Khaka b Ashleigh Gardner 0 Nonkululeko Mlaba not out 1 Extras: (W-1) 1 Total: (All out, 24 Overs) 97 Fall of Wickets: 22-1, 31-2, 44-3, 44-4, 59-5, 59-6, 88-7, 92-8, 95-9, 97-10.
Bowler: Megan Schutt 5-2-21-1, Kim Garth 5-2-21-1, Annabel Sutherland 3-0-18-0, Alana King 7-2-18-7, Ashleigh Gardner 4-0-19-1. (MORE) PTI ATK ATK