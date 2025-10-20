Women’s World Cup Scoreboard : SL vs Bangla

Bangladesh Innings: Fargana Hoque run out (Harshitha Madavi) 7 Rubya Haider Jhelik c Anushka Sanjeewani b Udeshika Prabodhani 0 Sharmin Akhter not out 64 Sobhana Mostary c Vishmi Gunaratne b Sugandika Kumari 8 Nigar Sultana c Nilakshi de Silva b Chamari Athapaththu 77 Shorna Akter c Anushka Sanjeewani b Chamari Athapaththu 19 Ritu Moni b Sugandika Kumari 7 Rabeya Khan lbw b Chamari Athapaththu 1 Nahida Akter run out (Nilakshi de Silva) 0 Marufa Akter lbw b Chamari Athapaththu 0 Nishita Akter Nishi not out 1 Extras: (W-11) 11 Total: (For 9 wkts, 50 Overs) 195 Fall of Wickets: 2-1, 24-2, 44-3, 176-4, 193-5, 194-6, 194-7, 194-8, 194-9.
Bowler: Malki Madara 7-0-19-0, Udeshika Prabodhani 7-1-29-1, Sugandika Kumari 9-0-38-2, Inoka Ranaweera 10-0-42-0, Chamari Athapaththu 10-0-42-4, Kavisha Dilhari 7-0-25-0.