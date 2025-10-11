Women''s World Cup scoreboard: Sri Lanka vs England

Sri Lanka: Hasini Perera c Capsey b Ecclestone 35 Chamari Athapaththu b Ecclestone 15 Vishmi Gunaratne b Dean 10 Harshitha Samarawickrama c Bell b Ecclestone 33 Kavisha Dilhari b Ecclestone 4 Nilakshika Silva c Knight b Capsey 23 Anushka Sanjeewani lbw b Nat Sciver-Brunt 10 Dewmi Vihanga c Dean b Nat Sciver-Brunt 3 Sugandika Kumari b Dean 4 Udeshika Prabodhani c Nat Sciver-Brunt b Smith 0 Inoka Ranaweera not out 3 Extras: (LB-6, W-18) 24 Total: (All out, 45.4 overs) 164 Fall of wkts: 1-37, 2-95, 3-98, 4-103, 5-116, 6-134, 7-145, 8-157, 9-157.
Bowling: Lauren Bell 8-1-32-0, Linsey Smith 8.4-1-22-1, Nat Sciver-Brunt 5-0-25-2, Charlie Dean 9-1-47-2, Alice Capsey 5-1-15-1, Sophie Ecclestone 10-3-17-4. PTI TAP