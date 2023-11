World Cup board: PAK vs BAN

Kolkata, Oct 31 (PTI) Scoreboard of the World Cup match between Bangladesh and Pakistan here on Tuesday.

Bangladesh Innings: Tanzid Hasan lbw b Shaheen Afridi 0 Litton Das c Agha Salman b Iftikhar Ahmed 45 Najmul Hossain Shanto c Usama Mir b Shaheen Afridi 4 Mushfiqur Rahim c Rizwan b Haris Rauf 5 Mahmudullah b Shaheen Afridi 56 Shakib Al Hasan c Agha Salman b Haris Rauf 43 Towhid Hridoy c Iftikhar Ahmed b Usama Mir 7 Mehidy Hasan Miraz b Mohammad Wasim Jr 25 Taskin Ahmed b Mohammad Wasim Jr 6 Mustafizur Rahman b Mohammad Wasim Jr 3 Shoriful Islam not out 1 Extras: (LB-4, W-5) 9 Total: (7 wkts, 42.3 Ov) 204 Fall of Wickets: 0-1, 6-2, 23-3, 102-4, 130-5, 140-6, 185-7, 200-8, 201-9, 204-10.

Bowler: Shaheen Afridi 9-1-23-3, Iftikhar Ahmed 10-0-44-1, Haris Rauf 8-0-36-2, Mohammad Wasim Jr 8.1-1-31-3, Usama Mir 10-0-66-1.