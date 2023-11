World Cup scoreboard: AFG vs NED

Lucknow, Nov 3 (PTI) Scoreboard of the World Cup fixture between Afghanistan and Netherlands here on Friday.

Netherlands innings Wesley Barresi lbw b Mujeeb Ur Rahman 1 Max O'Dowd run out (Azmatullah Omarzai) 42 Colin Ackermann run out (Rashid Khan/Ikram Alikhil) 29 Sybrand Engelbrecht run out (Mohammad Nabi/Ikram Alikhil) 58 Scott Edwards (c) run out (Ikram Alikhil) 0 Bas de Leede c Ikram Alikhil b Mohammad Nabi 3 Saqib Zulfiqar c Ikram Alikhil b Noor Ahmad 3 Logan van Beek st Ikram Alikhil b Mohammad Nabi 2 Roelof van der Merwe c Ibrahim Zadran b Noor Ahmad 11 Aryan Dutt not out 10 Paul van Meekeren lbw b Mohammad Nabi 4 Extras: (lb 2, w 14) 16 Total: (All out in 46.3 overs) 179 Fall of wickets: 3-1, 73-2, 92-3, 92-4, 97-5, 113-6, 134-7, 152-8, 169-9, 179-10.

Bowling: Mujeeb Ur Rahman 10-0-40-1, Fazalhaq Farooqi 5-0-36-0, Azmatullah Omarzai 3-0-11-0, Mohammad Nabi 9.3-1-28-3, Rashid Khan 10-0-31-0, Noor Ahmad 9-0-31-2. More PTI AYG