World Cup scoreboard: AUS vs PAK

Bengaluru, Oct 20 (PTI) Scoreboard of the World cup match between Australia and Pakistan here on Friday.

Australia Innings: David Warner c (sub) Shadab Khan b Haris Rauf 163 Mitchell Marsh c Usama Mir b Shaheen Afridi 121 Glenn Maxwell c Babar Azam b Shaheen Afridi 0 Steven Smith c and b Usama Mir 7 Marcus Stoinis lbw b Shaheen Afridi 21 Josh Inglis c Rizwan b Haris Rauf 13 Marnus Labuschagne c (sub)Shadab Khan b Haris Rauf 8 Pat Cummins not out 6 Mitchell Starc c Saud Shakeel b Shaheen Afridi 2 Josh Hazlewood c Rizwan b Shaheen Afridi 0 Adam Zampa not out 1 Extras: (B-1, LB-10, W-14) 25 Total: (9 wkts, 50 Overs) 367 Fall of Wickets: 259-1, 259-2, 284-3, 325-4, 339-5, 354-6, 360-7, 363-8, 363-9.

Bowler: Shaheen Afridi 10-1-52-5, Hasan Ali 8-0-57-0, Iftikhar Ahmed 8-0-37-0, Haris Rauf 8-0-83-3, Usama Mir 9-0-82-1, Mohammad Nawaz 7-0-43-0. (MORE) PTI ATK ATK