World Cup scoreboard: BAN vs NED

Kolkata, Oct 28 (PTI) Scoreboard of the World Cup match between Bangladesh and Netherlands held here on Saturday.

Netherlands innings Vikramjit Singh c Shakib Al Hasan b Taskin Ahmed 3 Max O'Dowd c Tanzid Hasan b Shoriful Islam 0 Wesley Barresi c Shakib Al Hasan b Mustafizur Rahman 41 Colin Ackermann c Mustafizur Rahman b Shakib Al Hasan 15 Scott Edwards (c) c Mehidy Hasan Miraz b Mustafizur Rahman 68 Bas de Leede c Mushfiqur Rahim b Taskin Ahmed 17 Sybrand Engelbrecht lbw b Mahedi Hasan 35 Logan van Beek not out 23 Shariz Ahmad run out (Mahmudullah/†Mushfiqur Rahim) 6 Aryan Dutt c Mehidy Hasan Miraz b Shoriful Islam 9 Paul van Meekeren lbw b Mahedi Hasan 0 Extras: (b 4, lb 1, w 7) 12 Total: (All out in 50 overs) 229 Fall of wickets: 3-1, 4-2, 63-3, 63-4, 107-5, 185-6, 185-7, 194-8, 212-9, 229-10 Bowlers: Shoriful Islam 10-0-51-2, Taskin Ahmed 9-1-43-2, Shakib Al Hasan 10-1-37-1, Mehidy Hasan Miraz 4-0-17-0, Mustafizur Rahman 10-1-36-2, Mahedi Hasan 7-0-40-2. More PTI AYG