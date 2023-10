World Cup Scoreboard: Bangladesh vs Afghanistan

Dharamsala, Oct 7 (PTI) Scorecard of the ICC World Cup match between Bangladesh and Afghanistan at Himachal Pradesh Cricket Stadium here on Saturday.

Afghanistan Rahmanullah Gurbaz c Tanzid Hasan b Mustafizur 47 Ibrahim Zadran c Tanzid Hasan b Shakib 22 Rahmat Shah c Litton Das b Shakib 18 Hashmatullah Shahidi c Towhid Hridoy b Mehidy Hasan 18 Najibullah Zadran b Shakib 5 Mohammad Nabi b Taskin Ahmed 6 Azmatullah Omarzai b Shoriful Islam 22 Rashid Khan b Mehidy Hasan Miraz 9 Mujeeb Ur Rahman b Mehidy Hasan Miraz 1 Naveen-ul-Haq c Towhid Hridoy b Shoriful Islam 0 Fazalhaq Farooqi not out 0 Extras: (w-8) 8 Total: 156 all out in 37.2 overs Fall of wickets: 47-1, 83-2, 112-3, 112-4, 122-5, 126-6, 150-7, 156-8, 156-9 Bowling: Taskin Ahmed 6-0-32-1, Shoriful Islam 6.2-1-34-2, Mustafizur Rahman 7-1-28-1, Shakib Al Hasan 8-0-30-3, Mehidy Hasan Miraz 9-3-25-3, Mahmudullah 1-0-7-0. PTI More TRN AH AH