World Cup scoreboard: ENG vs PAK

Scoreboard of the World Cup contest between England and Pakistan here on Saturday.

England innings Dawid Malan c Mohammad Rizwan b Iftikhar Ahmed 31 Jonny Bairstow c Agha Salman b Haris Rauf 59 Joe Root c Shadab Khan b Shaheen Shah Afridi 60 Ben Stokes b Shaheen Shah Afridi 84 Jos Buttler (c) run out (Haris Rauf) 27 Harry Brook c Shaheen Shah Afridi b Haris Rauf 30 Moeen Ali b Haris Rauf 8 Chris Woakes not out 4 David Willey c Iftikhar Ahmed b Mohammad Wasim 15 Gus Atkinson b Mohammad Wasim 0 Adil Rashid not out 0 Extras: (b 5, lb 2, w 12) 19 Total: (For nine wickets in 50 overs) 337 Fall of wickets: 82-1, 108-2, 240-3, 257-4, 302-5, 308-6, 317-7, 336-8, 336-9.

Bowling: Shaheen Shah Afridi 10-1-72-2, Haris Rauf 10-0-64-3, Iftikhar Ahmed 7-0-38-1, Mohammad Wasim 10-0-74-2, Shadab Khan 10-0-57-0, Agha Salman 3-0-25-0.