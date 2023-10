World Cup scoreboard: IND vs NZ

Dharamshala, Oct 22 (PTI) Scoreboard of the World Cup tie between India and New Zealand here on Sunday.

New Zealand innings: Devon Conway c Iyer b Mohammed Siraj 0 Will Young b Mohammed Shami 17 Rachin Ravindra c Shubman Gill b Mohammed Shami 75 Daryl Mitchell c Kohli b Mohammed Shami 130 Tom Latham (c) lbw b Kuldeep Yadav 5 Glenn Phillips c Sharma b Kuldeep Yadav 23 Mark Chapman c Kohli b Bumrah 6 Mitchell Santner b Mohammed Shami 1 Matt Henry b Mohammed Shami 0 Lockie Ferguson run out (Rahul) 1 Trent Boult not out 0 Extras: (b 3, lb 5, w 7) 15 Total: (All out in 50 overs) 273 Fall of wickets: 9-1, 19-2, 178-3, 205-4, 243-5, 257-6, 260-7, 260-8, 273-9, 273-10 Bowlers: Jasprit Bumrah 10-1-45-1, Mohammed Siraj 10-1-45-1, Mohammed Shami 10-0-54-5, Ravindra Jadeja 10-0-48-0, Kuldeep Yadav 10-0-73-2. More PTI AYG