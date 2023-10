World Cup scoreboard: India vs Bangladesh

Pune, Oct 19 (PTI) Following is the scoreboard of Bangladesh versus India World Cup match here on Thursday.

Bangladesh: Tanzid Hasan lbw Kuldeep 51 Litton Das c Gill b Jadeja 66 Najmul Hossain Shanto lbw Jadeja 8 Mehidy Hasan Miraz c Rahul b Siraj 3 Towhid Hridoy c Gill b Thakur 16 Mushfiqur Rahim c Jadeja b Bumrah 38 Mahmudullah b Bumrah 46 Nasum Ahmed c Rahul b Siraj 14 Mustafizur Rahman not out 1 Shoriful Islam not out 7 Extras (LB-1, W-5) 6 Total: (For Eight Wickets In 50 overs) 256 Fall of Wickets: 1-93, 2-110, 3-129, 4-137, 5-179, 6-201, 7-233, 8-248.

Bowling: Jasprit Bumrah 10-1-41-2, Mohammed Siraj 10-0-60-2, Hardik Pandya 0.3-0-8-0, Virat Kohli 0.3-0-2-0, Shardul Thakur 9-0-59-1, Kuldeep Yadav 10-0-47-1, Ravindra Jadeja 10-0-38-2. (MORE) PTI TAP