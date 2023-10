World Cup Scoreboard: India vs Pakistan

Ahmedabad, Oct 14 (PTI) Scoreboard of the ICC World Cup match between India and Pakistan here on Saturday.

Pakistan: Abdullah Shafique lbw b Siraj 20 Imam-ul-Haq c Rahul b Hardik Pandya 36 Babar Azam b Siraj 50 Mohammad Rizwan b Bumrah 49 Saud Shakeel lbw b Kuldeep Yadav 6 Iftikhar Ahmed b Kuldeep Yadav 4 Shadab Khan b Bumrah 2 Mohammad Nawaz c Bumrah b Hardik Pandya 4 Hasan Ali c Shubman Gill b Ravindra Jadeja 12 Shaheen Afridi not out 2 Haris Rauf lbw b Ravindra Jadeja 2 Extras: (b-1, lb-2, w-1) 4 Total: 191 all out in 42.5 overs Fall of wickets: 41-1, 73-2, 155-3, 162-4, 166-5, 168-6, 171-7, 187-8, 187-9 Bowling: Jasprit Bumrah 7-1-19-2, Mohammed Siraj 8-0-50-2, Hardik Pandya 6-0-34-2, Kuldeep Yadav 10-0-35-2, Ravindra Jadeja 9.5-0-38-2, Shardul Thakur 2-0-12-0.