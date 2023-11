World Cup Scoreboard: India vs Sri Lanka

Mumbai, Nov 2 (PTI) Following is the scoreboard of the World Cup match between India and Sri Lanka here on Thursday.

India Innings: Rohit Sharma b Madushanka 4 Shubman Gill c Mendis b Madushanka 92 Virat Kohli c Nissanka b Madushanka 88 Shreyas Iyer c Theekshana b Madushanka 82 KL Rahul c Hemantha b Chameera 21 Suryakumar Yadav c Mendis b Madushanka 12 Ravindra Jadeja run out 35 Mohammed Shami run out 2 Jasprit Bumrah not out 1 Extras (B-5, LB-6, NB-1, W-8) 20 Total (For Eight Wickets In 50 Overs) 357 Fall of Wickets: 1-4, 2-193, 3-196, 4-256, 5-276, 6-333, 7-355, 8-357.

Bowling: Dilshan Madushanka 10-0-80-5, Dushmantha Chameera 10-2-71-1, Kasun Rajitha 9-0-65-0, Angelo Matthews 3-0-11-0, Maheesh Theekshana 10-0-67-0, Dushan Hemantha 8-0-52-0. (MORE) PTI TAP