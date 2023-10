World Cup scoreboard: NED vs SL

Lucknow, Oct 21 (PTI) Scoreboard of World Cup match between Sri Lanka and the Netherlands here on Saturday.

Netherlands innings: Vikramjit Singh lbw b Rajitha 4 Max ODowd b Rajitha 16 Colin Ackermann c Kusal Mendis b Rajitha 29 Bas de Leede c Kusal Perera b Dilshan Madushanka 6 Teja Nidamanuru lbw b Dilshan Madushanka 9 Scott Edwards b M Theekshana 16 Sybrand Engelbrecht b Dilshan Madushanka 70 Logan van Beek c Asalanka b Rajitha 59 Roelof van der Merwe c Kusal Mendis b Dilshan Madushanka 7 Aryan Dutt not out 9 Paul van Meekeren run out 4 ( Extras: (b 0, lb 1, w 26, nb 1, p 5) 33 Total: (All out in 49.4 overs) 262 Fall of wickets: 7-1, 48-2, 54-3, 68-4, 71-5, 91-6, 221-7, 244-8, 252-9, 262-10 Bowlers: Dilshan Madushanka 9.4-1-49-4, Kasun Rajitha 9-0-50-4, Chamika Karunaratne 9-1-58-0, Maheesh Theekshana 10-0-44-1, Dushan Hemantha 8-0-42-0, Dhananjaya de Silva 4-0-130-0. More PTI AYG PDS PDS