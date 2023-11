World Cup Scoreboard: New Zealand vs Sri Lanka

Bengaluru, Nov 9 (PTI) Scoreboard of the World Cup clash between New Zealand and Sri Lanka here on Thursday.

Sri Lanka: Pathum Nissanka c Latham b Southee 2 Kusal Perera c Santner b Ferguson 51 Kusal Mendis c Ravindra b Boult 6 Sadeera Samarawickrama c Mitchell b Boult 1 Charith Asalanka lbw b Boult 8 Angelo Mathews c Mitchell b Santner 16 Dhananjaya de Silva c Mitchell b Santner 19 Chamika Karunaratne c Latham b Ferguson 6 Maheesh Theekshana not out 38 Dushmantha Chameera c Boult b Ravindra 1 Dilshan Madushanka c Latham b Ravindra 19 Extras: 4 (w-3, lb-1) Total: 171 all-out in 46.4 overs Fall of wickets: 1-3, 2-30, 3-32, 4-70, 5-70, 6-104, 7-105, 8-113, 9-128, 10-171.

Bowling: Trent Boult 10-3-37-3, Tim Southee 8-0-52-1, Lockie Ferguson 10-2-35-2, Mitchell Santner 10-2-22-2, Rachin Ravindra 7.4-0-21-2, Glenn Phillips 1-0-3-0. MORE PTI DDV