World Cup scoreboard: Pakistan vs Sri Lanka

Hyderabad, Oct 10 (PTI) Scoreboard of the World Cup match between Pakistan and Sri Lanka here on Tuesday.

Sri Lanka: Pathum Nissanka c Shafique b Shadab 51 Kusal Perera c Rizwan b Hasan 0 Kusal Mendis c Imam b Hasan 122 Sadeera Samarawickrama c Rizwan b Hasan 108 Charith Asalanka c Rizwan b Hasan 1 Dhananjaya de Silva c Afridi b Nawaz 25 Dasun Shanaka c Babar b Afridi 12 Dunith Wellalage c Shafique b Rauf 10 Maheesh Theekshana b Rauf 0 Matheesha Pathirana not out 1 Extras: 14 (b-2, lb-2, nb-1, w-9) Total: 344/9 in 50 overs Fall of wickets: 1-5, 2-107, 3-218, 4-229, 5-294, 6-324, 7-335, 8-343, 9-344 Bowling: Shaheen Shah Afridi 9-0-66-1, Hasan Ali 10-0-71-4, Mohammad Nawaz 9-0-62-1, Haris Rauf 10-0-64-2, Shadab Khan 8-0-55-1, Iftikhar Ahmed 4-0-22-0. (MORE) PTI DDV